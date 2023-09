Inflazione | Istat | a settembre rallenta al 5 | 3%

(Adnkronos) – L’ Istat rivede al ribasso le stime sull’ Inflazione . Ad agosto 2023, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per ...

Roma, 29 set. -(Adnkronos) - Leggero rallenta mento per l' Inflazione che - secondo le stime provvisorie dell' Istat - a settembre vede l'indice ...

Roma, 29 set. - (Adnkronos) - Rispetto al rallentamento leggero del dato generale (-0,1 punti) a settembre frena in maniera più consistente il ...

Cala l 'a settembre, sebbene leggermente . Lo rileva l'nelle sue stime preliminari: rispetto allo stesso mese dell'anno scorso l'indice dei prezzi al consumo si attesta al 5,3% rispetto al 5,...Ulteriore, seppur lieve, rallentamento dell'a settembre. Secondo le stime preliminari dell', nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2%...

Istat, l’inflazione rallenta a settembre: +5,3%. In frenata il carrello della spesa la Repubblica

Inflazione, Istat: a settembre in lieve rallentamento a +5,3% Tiscali Notizie

(Adnkronos) – Leggero rallentamento per l’inflazione che – secondo le stime provvisorie dell’Istat – a settembre vede l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo ...A agosto, l'Istat stima un aumento delle esportazioni (+7,1%) e delle importazioni (+3,8%) con i paesi extra Ue27. L'export è trainato da beni strumentali e di consumo non durevoli, mentre l'import re ...