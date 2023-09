Inflazione | Istat | a settembre corsa carrello della spesa frena all' 8 | 3%**

(Di venerdì 29 settembre 2023) Roma, 29 set. - (Adnkronos) - Rispetto al rallentamento leggero del dato generale (-0,1 punti) ain maniera più consistente il cosiddettoche vede i prezzi dei Beni alimentari, per la curacasa epersona passare dal +9,4% annuo di agosto a +8,3%, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto scendono da +6,9% a +6,6%. Lo comunica l'nella stima provvisoria di

Roma, 31 lug. -(Adnkronos) - Rispetto alla frenata del dato generale, a luglio è molto più ridotta la riduzione per il cosiddetto carrello della ...

Roma, 31 lug. -(Adnkronos) – Rispetto alla frenata del dato generale, a luglio è molto più ridotta la riduzione per il cosiddetto carrello della ...

I mercati non si fermano, nonostante l'e l'aumento dei tassi di interessi, nonostante il costo delle materie prime sia ai ... come rende noto l', infatti, il Prodotto Interno Lordo del ...- Francia:, settembre; spese per consumi, agosto. - Italia:" commercio estero extra Ue, agosto; prezzi al consumo, settembre; fatturato dell'industria, luglio;prelim, ...

Prezzi al consumo (dati provvisori) - Settembre 2023 Istat

Fiducia dei consumatori e delle imprese - Settembre 2023 Istat

(Teleborsa) - A settembre, secondo le stime preliminari dell'ISTAT, l’inflazione registra un ulteriore, sebbene lieve, rallentamento, scendendo al +5,3%. La nuova discesa del tasso di inflazione ...La FLC CGIL di Benevento sostiene la mobilitazione delle studentesse e degli studenti che, in varie città d’Italia, tornano a mobilitarsi contro il caro affitti e chiedono misure urgenti per poter ...