Inflazione | il tasso rallenta al 5 | 3% a Settembre

Leggi su zon

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il. L’sembra calare nell’ultimo mese di, rispetto all’estate. Infatti, secondo le stime provvisorie dell’ISTAT, nell’ultimo mese l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, in aumento dello 0,2% su base mensile e del 5,3% su base annua. Nel corso dell’ultimo mese, invece, l’aumento era stimato del 5,4%. Rispetto almento leggero del dato generale (-0,1 punti) afrena in maniera più consistente il cosiddetto carrello della spesa. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona passano dal +9,4% annuo di agosto a +8,3%, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto scendono da +6,9% a +6,6%. L’istituto di statistica ha spiegato il perché: “La lieve ...