Inflazione | il carrello della spesa frena a settembre | +8 | 3%

(Di venerdì 29 settembre 2023) Rallenta la crescita su base annua dei prezzi del "". Secondo la rilevazione Istat il paniere asi è attestato al +8,3%. Il report ha diffuso le stime preliminari sui prezzi al consumo. In particolare, rallentano i prezzi dei Beni alimentari, per la curacasa epersona (da +9,4% a +8,3%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +6,9% a +6,6%).

Un impegno a scontare del 10% prodotti alimentari e beni di prima necessità. Dovrebbero aderirvi circa 25 mila punti vendita, in tutta Italia, per ...

Per contro - spiega l'Istituto di statistica - un freno al rientro dell'si deve al ... Si attenua, infine, la crescita su base annua dei prezzi del "della spesa", che a settembre si ...acquisita per il 2023 pari a +5,7% per l'indice generale e +5,2% per la componente di fondo (al netto degli energetici e degli alimentari freschi. In frenata anche i prezzi del...

Inflazione, rallenta il carrello della spesa: +8,3% Avvenire

Inflazione Italia: a settembre 2023 rallenta a 5,3%. Frena carrello ... Adnkronos

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Alessandro d'Este, presidente e Ad di Ferrero commerciale Italia, spiega a ilGiornale.it i motivi che hanno spinto l'azienda a condividere il patto salva-spesa. "Bella iniziativa del governo" ...