Indebita percezione di oltre 230mila euro | denunciati agricoltori

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLe Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, a seguito di approfondimenti info-investigativi scaturiti da un’analisi di rischio elaborata dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di Roma, hanno constatato unadi contributi comunitari a danno del Fondopeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.G.A.) e del Fondopeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.), per un importo pari ad € 232.676,00, in violazione della norma in materia di aiuti comunitari al settore agricolo. L’attività, esperita dai finanzieri della Compagnia di Ariano Irpino, ha consentito di individuare due imprenditori agricoli – rispettivamente di Ariano Irpino e di Montecalvo Irpino – che, per il periodo dal 2013 al 2022, mediante l’esposizione di ...