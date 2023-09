Incidente mortale a Trento tra moto e monopattino | due giovani morti nella notte

(Di venerdì 29 settembre 2023) Una ragazza di 16 anni e un 22enne sonoin unstradale a. La giovane stava attraversando la strada spingendo il suo, a quanto pare sulle strisce pedonali, quando è sopraggiunta laguidata dal ventenne ed è stata falciata. Stando ad una prima ricostruzione, la ragazza – Aliyah Freya Macatangay, nata nelle Filippine e da tempo residente a– è stata sbalzata per una trentina di metri dopo l’impatto conveicolo guidato da Federico Pezzè. All’arrivo dei soccorsi per lei non c’è stato altro da fare che constatare il decesso. Il 22enne invece è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è deceduto poco dopo. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di ...

L'in via Venezia. La ragazza stava attraversando la strada con il monopattino quando è stata falciata dalla moto Tragicoa Trento . Una ragazza di 16 anni, ieri sera, è stata falciata da una moto mentre stava attraversando la strada con il monopattino. In sella alla moto un 22enne portato all'ospedale ...L'ennesimo. L'in via Venezia . Il sinistrosi è consumato nella serata del 28 ottobre a Trento . Erano da poco passate le 21, infatti, quando in via Venezia si è ...

INCIDENTE MORTALE IN GALLERIA , ACCORDO DI PATTEGGIAMENTO IN VISTA Radio Più

Incidente mortale a Villanova d’Asti ATNews

Tragico incidente mortale a Trento. Una ragazza di 16 anni, ieri sera, è stata falciata da una moto mentre stava attraversando la strada con il monopattino. In sella alla moto un 22enne portato ...Incidente mortale a Trento, una moto travolge una ragazza e il suo monopattino. Due le vittime una 16enne e un 22enne.