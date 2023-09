Incidente in autostrada | impatto terribile | bilancio gravissimo

Leggi su notizie

(Di venerdì 29 settembre 2023) Unstradale si è verificato, negli ultimi minuti, sull’: purtroppo le notizie che arrivano non sono affatto delle migliori Unstradale si è verificato nelle ultime ore di questo venerdì 29 settembre. Ci troviamo sull’A1, precisamente nei pressi di Firenze. Il. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che due persone hanno perso la vita. Altrettante, invece, sono rimaste ferite in maniera gravissima. Sono state trasportate immediatamente negli ospedali vicini in “codice rosso“.sulla A1 (Ansa Foto) Notizie.comA quanto pare sono due i veicoli coinvolti. Uno dei quali stava viaggiando verso sud. Dalle prime informazioni pare che abbia effettuato un salto di carreggiata piombando su ...