Incendio sul traghetto da Lampedusa | a bordo 83 migranti

(Di venerdì 29 settembre 2023) È scoppiato unnella stiva delCossyra, partita dae diretta a Porto Empedocle. Sulla nave ci sono 83, che dovevano essere trasferiti dall’hotspot dell’isola, assieme a una squadra dei carabinieri del reggimento Puglia e al personale della Croce Rossa. Le squadre antsono impegnate a domare l’. Sono entrati in funzione i sistemi di sicurezza Co2 che hanno funzionato. Al momento non ci sarebbero feriti e – stando alle prime informazioni via radio riferite dall’agenzia Ansa – la situazione è attualmente sotto controllo. Tuttavia, in via precauzionale due motovedette della capitaneria di porto, la Diciotti e la Sar-2, stanno intervenendo per verificare le condizioni del, che si trova a circa cinque miglia ...

Tempo di lettura: < 1 minutoUn Incendio di vaste proporzioni e non distante da alcune abitazioni è in corso a Torre del Greco (Napoli), nella ...

La storia potrebbe avere un esito tragico, se non fosse stato per l’acume e la prontezza di un Altro automobilista. La guidatrice del suv, una Donna ...

Il 44enne è stato recuperato dal personale dei Vigili del fuoco in buone condizioni, non ci sono altre persone coinvolte L'articolo Collesalvetti : ...

Un incendio sta interessando in queste ore un'area boschiva dell'isola del Giglio , in prossimità di Giglio Castello. Sul posto stanno operando una ...

Le squadre antincendio sono impegnate a domare l'. Sono entrati in funzione i sistemi di sicurezza Co2 che hanno funzionato. Al momento non ci sarebbero feriti e - stando alle prime ...VIPITENO . Intervento dei vigili del fuoco per un. Una colonna di fumo si era alzata in cielo da una casa . Gli operatori sono stati chiamati ... Immediato l'allarme eposto si sono portati ...

Incendio in un'abitazione a Collesalvetti: una persona si rifugia sul ... IL TELEGRAFO Livorno

Paura a Collesalvetti: la casa va in fiamme, 44enne si salva salendo sul tetto LivornoToday

Palermo, 29 set. (Adnkronos) - Momenti di paura sul traghetto Cossyra partito da Lampedusa per Porto Empedocle. Per motivi ancora da accertare è divampato un incendio nella stiva della nave. A quanto ...Un incendio è divampato nella stiva del traghetto Cossyra in viaggio da Lampedusa verso Porto Empedocle. Le squadre antincendio in questo momento impegnate per domare il rogo. (ANSA) ...