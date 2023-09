Inaugurato meeting internazionale ' SudeFuturi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Roma, 29 set. (Adnkronos) - Si intitola "', energie al sud tra storia e innovazione. Risorse, ostacoli e opportunità” ilgiunto alla V edizione organizzato dalla Fondazione Magna Grecia iniziato oggi a Santa Maria di Castellabate. In tutto una tre giorni di dibattuti sui tanti futuri del Mezzogiorno e i settori strategici per la crescita. Riprendendo il lavoro di ricerca “Futuri del Mezzogiorno” realizzato dalla Fondazione Magna Grecia in collaborazione con la cattedra Unesco sugli Studi anticipatori, in questa edizione di Sud e Futuri verranno approfonditi alcuni settori strategici per la crescita del Sud Italia. La denatalità collegata allo spopolamento del territorio e al conseguente invecchiamento della popolazione, la rete dei collegamenti infrastrutturali con l'incremento e la facilità della ...