Si intitola " SUDeFUTURI', energie al sud tra storia e innovazione. Risorse, ostacoli e opportunità" ilinternazionale giunto alla V edizione organizzato dalla Fondazione Magna Grecia iniziato oggi a Santa Maria di Castellabate. In tutto una tre giorni di dibattuti sui tanti futuri del ...... vero gioiello di tecnologia, e di prenotare gli spazia disposizione delle esigenze delle imprese tutto l'anno. In occasione di Open verrà anchelo Sportello di Confindustria ...

Inaugurato meeting internazionale 'SudeFuturi' Adnkronos

Castellabate. Continua la quinta edizione del meeting SUDeFUTURI Battipaglia 1929

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ...Realizzato dalla Fondazione Magna Grecia in collaborazione con la cattedra Unesco sugli Studi anticipatori, in questa edizione di Sud e Futuri verranno approfonditi alcuni settori strategici per la cr ...