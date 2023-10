In mostra a Roma i gioielli danzanti di Van Cleef Arpels

(Di venerdì 29 settembre 2023) Life&People.it Vanpresenta nella boutique di via Condotti ala“Vane la danza: un passo a due creativo” rinsaldando il sodalizio tra il mondo dell’alta gioielleria e la danza. Un passo a due, sancito negli stessi giorni, dalla collaborazione con ileuropa Festival durante il quale la maison francese promuove “Dance Reflections by Van”, iniziativa di mecenatismo a favore del patrimonio coreografico contemporaneo. Un’occasione unica per esplorare il legame tra l’arte della danza e l’alta gioielleria grazie ai preziosi esposti in boutique. Vane la danza: un passo a due creativo La...

Leggi anche › 'Straordinarie', il potere delle donne inAttraverso le fotografie che realizzo, cerco di rendere le donne che ne sono protagoniste consapevoli della loro unicità. ...di Ilaria Ferretti L a Fondazione museo Alberto Sordi in via Druso 45 ariapre (finalmente) le sue porte al pubblico per la'Alberto Sordi e il suo tempo' che celebra i vent'anni della ...

Musei gratis domenica 1 ottobre: tutte le mostre in programma RomaToday

Splende la Domus Tiberiana: a Roma un nuovo percorso e una mostra Gazzetta del Sud

A Roma un uomo di 59 anni ha prima ucciso la madre di 88 anni, e poi l'ha chiusa anche in un sacchetto e nascosta in un armadio di casa, per circa una settimana.Il delitto è avvenuto in un appartament ...Importanti protagonisti della fotografia internazionale al Mattatoio di Roma: Olivia Arthur, Antonio Biasucci, Max Pinckers e Alfred Seiland espongono i loro lavori fino al 19 novembre 2023.