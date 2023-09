Imprese | Romenti Icch e Iulm | Cittadini distinguono tra attivismo sociale e politico

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 settembre 2023) Milano, 29 set. (Adnkronos) - “Ieffettuano un'importante distinzione tra l', cioè quello che riguarda delle tematiche molto importanti per l'opinione pubblica che non sono assolutamente divisive e sulle quali l'opinione pubblica si aspetta che leprendano una posizione, e l'invece, ovvero quando leprendono delle posizioni contro governi in carica oppure esponenti di partiti politici. In quel caso il terreno si è rivelato essere un po' più rischioso e quindi ledevono naturalmente fare delle scelte molto ponderate”. Lo ha detto Stefania, coordinatrice del comitato accademicoe professoressa di comunicazione strategica e sostenibilità ...