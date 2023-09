Importiamo infermieri e autisti e il 22% dei giovani non trova lavoro

(Di venerdì 29 settembre 2023) Spesso giornali e politica vivono in una bolla di polemiche ideologiche. Poi ci sono notizie che fanno tornare di colpo alla realtà. Due esempi di questi giorni. In Italia mancano 65mila operatori sanitari e il ministro Schillaci ha spiegato che «dobbiamo reclutare rapidamente un determinato numero dida qualche Paese straniero, e abbiamo già identificato l'India». Ma perché ci troviamo oggi in un'emergenza che ci impone queste scelte? Oltretutto in Italia lavorano già 77.500 sanitari stranieri (22mila medici, 38mila, poi fisioterapisti e altri operatori). Bisognerebbe fare una riflessione critica sul numero chiuso che è stato imposto da decenni alla facoltà di Medicina e nei corsi per operatori sanitari. Perché nessuno riconosce di aver sbagliato? Quantiitaliani, nei decenni scorsi, avrebbero potuto ...

Il ministro Orazio Schillaci vuole infermieri indiani per i nostri ospedali. Il responsabile della Salute del governo Meloni ha annunciato la svolta ...

Signor ministro Schillaci, la supplico,le leggi sui brevetti farmaceutici dall'India e non i loroche hanno potuto crescere e formarsi grazie al denaro pubblico sottratto alla ...Nonostante l'impegno rilanciato dal ministero per affrontare la crisi dicon l'arrivo di personale dall'estero, l'inserimento di quest'ultimo non è semplice e nemmeno veloce. Della stessa ...

Caro ministro Schillaci, dall’India importiamo le leggi sui brevetti farmaceutici, non gli infermieri Il Fatto Quotidiano

Mancano infermieri in Italia Schillaci: “Li importiamo dall’India” Nurse Times

"L’India ha infermieri e medici di qualità perché negli ultimi decenni ha risparmiato tanto sottraendo profitti ingiustificati" ...PORDENONE - Dopo i medici argentini, nelle corsie degli ospedali e delle Rsa regionali, gli infermieri indiani. Potrebbe mettersi in coda anche il Friuli Venezia Giulia per far arrivare ...