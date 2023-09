Immigrazione | Piantedosi da Palermo | “Traffico che genera affari per 6-7 miliardi ogni anno”

Recuperano terreno Lega e Forza Italia La congiuntura politica sembra essere in parte contraddittoria, almeno a guardare i Sondaggi elettorali ...

“Non ci sorprendono le dichiarazioni del ministro Piantedosi , in perfetta linea politica con le azioni messe in campo da questo Governo sul tema ...

ROMA (ITALPRESS) – “Non è vero che se non ci sono le Ong le persone muoiono in mare. Non c’è alcuna connessione”. Lo ha detto il ministro ...