Ilenia Garofalo | dal coma a Miss Italia | “Travolta da un’auto sulle strisce pedonali | la sua storia è un esempio di riscatto”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ladi, una giovane di 24 anni originaria di Grosseto, è un inno al coraggio, alla forza d’animo e alla determinazione. E proprio per questo, durante il programma televisivo “Affari vostri” su Raidue, ha ricevuto il titolo di “Coraggio 2023”, consegnatole da Patrizia Mirigliani, la patron di. La vita diè cambiata il 23 febbraio 2019, quando è rimasta coinvolta in un incidente stradale: mentre attraversava lungo lea Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, è statada. Nell’impatto ha subito gravi ferite che hanno richiesto una lunga serie di interventi chirurgici all’ospedale fiorentino di Careggi. La sua ...

Ilenia Garofalo, 24 anni, è stata premiata con la fascia di Miss Coraggio per la sua resilienza dopo un incidente che rischiò di segnarla per sempre. La ragazza, simbolo di forza e coraggio, sarà ospi ...