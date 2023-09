Il Volley Bergamo 1991 vince il derby della Capitale della Cultura contro Brescia

Bergamo . Il modo migliore per ripartire: insieme ai propri affezionati tifosi, per ricevere il loro calore, in un pomeriggio per la verità già caldo ...

La giocatrice alle compagne: "Vi starò vicino come in campo" Bergamo - Il Volley Bergamo perde Federica Stufi per qualche tempo ma per un buon ...

... sabato Milano - Seveso, domenica Senago - Milano e mercoledì sera Rho -tutte per il ... Precedente- Gas Sales Piacenza, sconfitta Prata nel quarto allenamento congiunto stagionale ...Un avvio di stagione dalle forti emozioni quello che sta vivendo la famiglia del1991. Destinata a crescere. Perché un lieto evento sta per arrivare... Si tratta di una notizia improvvisa e inaspettata quella che Federica Stufi ha comunicato ai vertici societari e ...

Lieto stop per Federica Stufi Volley Bergamo 1991

Trofeo Fusco: Bergamo vince il derby con Brescia Volley Bergamo 1991

La giocatrice alle compagne: 'Vi starò vicino come in campo' BERGAMO (ITALPRESS) - Il Volley Bergamo perde Federica Stufi per qualche tempo ma per ...Il Volley Bergamo 1991 dovrà rinunciare al suo capitano sul campo da gioco: Federica Stufi è in fatti in dolce attesa e sosterrà le compagne da fuori ...