Essendo il papa vescovo die il, appunto, un, la cosa sembra normale. Ma nel comunicato del Vicariato non si ha conferma, né smentita ovviamente, che le cose siano effettivamente ...Leggi il testo di "Canzoncina" Margheritaè un'attrice e cantautrice nata anel 1988. Nel 2009 inizia a lavorare come attrice per fiction, videoclip e film. Affascinata dal mondo dello ...

Il Vicario di Roma in soccorso di padre Rupnik accusato di abusi sessuali: ma il Papa lo sapeva Globalist.it

Conferenza nazionale dei Consigli comunali di Anci, l'incontro in ... Roma Capitale

Sanremo. Il 3 ottobre alle 16.30 per il ciclo “La Cultura della Legalità”, Vittorio Rizzi vice capo vicario della polizia, vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie ...Il caso-Rupnik, il famosissimo pittore e mosaicista gesuita dimesso dal suo ordine religioso dopo le gravissime accuse relative ad abusi sessuali ai danni di numerose donne, continua a tenere banco n ...