Il signore delle mosche | il remake di Luca Guadagnino sarà uno spaventoso horror piscologico

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 29 settembre 2023) Primi dettagli sull'adattamento didel romanzo di William Golding, il suoun terrificantepsicologico. Ilde Ilfirmato daun concentrato dipsicologico, come rivela la produttrice Lindsey Anderson Beer. Parlando a Collider, Beer ha anticipato cosa riserva il nuovo progetto del visionario regista italiano. "Si basa moltissimo sull'psicologico ed è così ricco di dramma, come ci si aspetterebbe da qualcuno come", ha spiegato la produttrice esceneggiatrice. "Ma è ...