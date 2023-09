Il racconto delle destre sul Superbonus non torna

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tra gli alibi che si è creato il governo Meloni nel giustificare gli spazi ristretti per la Manovra 2024 e il macigno del debito c’è ovviamente il. Peccato che qualcosa non torni in questa narrazione. Quello stesso incentivo edilizio varato dal governo giallorosso di Giuseppe Conte, poi fu confermato – seppur con qualche remora e introducendo alcune restrizioni normative – da quello di larghe intese guidato da Mario Draghi. Per Meloni e Giorgetti ora ilè un disastro, ma in campagna elettorale FdI, Lega e FI chiedevano di salvare l’incentivo M5S Un esecutivo in cui, forse qualcuno se lo sta dimenticando, figuravano anche Forza Italia di Antonio Tajani e la Lega di Matteo Salvini che all’epoca non si opposero alla proroga, anzi la votarono, mentre ora si sono accodati alla leader di Fratelli d’Italia che da mesi lo definisce “una ...