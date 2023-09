Il primo compleanno senza Silvio Berlusconi | il ricordo di Giorgia Meloni

(Di venerdì 29 settembre 2023) Avrebbe compiuto 87 anni Avrebbe spento oggi, 29 settembre, 87 candeline. L’ex Cavaliere, noto nel 1936, è venuto a mancare lo scorso 12 giugno. Pronto così ildel premier italiano. Su X, ha scritto: “Oggi avrebbe compiuto gli anni un grande combattente, un amico, un alleato e un leader instancabile per la nostra Nazione. Tanti auguri da tutti noi,!”. Oggi avrebbe compiuto gli anni un grande combattente, un amico, un alleato e un leader instancabile per la nostra Nazione. Tanti auguri da tutti noi,! pic.twitter.com/2ZZ66JB886 —(@) September 29, 2023 Oltre ildella...

Roma, 29 ago (Adnkronos) - "Di solito non uso mai l'enews per fatti personali. Ma oggi è il compleanno della mia mamma . E siccome è il primo ...

Roma, 29 ago (Adnkronos) – “Di solito non uso mai l’enews per fatti personali. Ma oggi è il compleanno della mia mamma . E siccome è il primo ...

primo compleanno all’Inter per Frattesi . Il centrocampista nerazzurro spegne 24 candeline dopo il gol e l’assist tra Milan e Real Sociedad BUON ...

Lunedì 25 settembre in prima serata su Retequattro spazio alla gestione dell’immigrazione e all’emergenza lavoro Il primo compleanno del Governo ...

Bologna, venerdì 29 settembre 2023 - Da più di cento anni, durante ognifine settimana di ottobre, il mondo delle corse di cavalli si riunisce a Paris - Longchamp per ...dato che il mio...Oggi il Cav, scomparso a giugno, avrebbe compiuto 87 anni. A Paestum, Tajani e il resto del partito lo celebreranno ma senza nostalgia Oggi è ilmancato di Silvio Berlusconi. Sarebbe stato l'ottantasettesimo se non fosse morto il 12 giugno scorso. Lo celebrano in tanti tra Paestum, scelta dai dirigenti del suo partito, e la ...

Il primo compleanno di Silvio Berlusconi senza il presidente MonzaToday

Il primo compleanno senza Berlusconi: l'ultimo sogno di Silvio che ... Monza-News

A poco più di tre mesi dalla morte l’espressione che più ricorre quando si parla di Silvio Berlusconi è «mi manca». Anche nel giorno del suo compleanno. E probabilmente lo sarà per molto tempo ancora.Torna nelle sale il documentario di di Malik Bendjelloul che racconta l'incredibile storia del musicista Sixto Rodriguez. Ecco il nuovo trailer, la trama e il poster di Sugar Man.