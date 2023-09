Il presidente del WEF non ha ammesso che il programma Agenda 2030 dell’ONU sta fallendo

Leggi su facta.news

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il 26 settembre 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che ile fondatore del World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, avrebbeche «l’stamentre milioni di persone si ribellano contro il Nuovo Ordine Mondiale». Nel post si legge inoltre che per questo motivo Schwab avrebbe avvertito «i suoi compagni élite» che «i loro programmi di globalizzazione e spopolamento sono stati smascherati e devono ora essere intensificati» per avere successo. Si tratta di una notizia infondata. Il post oggetto di analisi è la traduzione di un articolo in inglese pubblicato il 25 settembre 2023 da The People’s Voice, precedentemente conosciuto come NewsPunch, sito noto per diffondere notizie false e infondate su svariate ...