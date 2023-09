Ilin calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1% a 90,79 dollari al barile. .Il movimento stato favorito dalla corsa agli acquisti tipica di fine trimestre, dal calo del prezzo dele dalla flessioni dei rendimenti obbligazionari ...

Il petrolio chiude in calo a New York a 90,79 dollari Agenzia ANSA

Il petrolio chiude in calo a New York a 90,79 dollari Trentino

Il petrolio chiude in calo a New York, con le quotazioni che perdono l'1% a 90,79 dollari al barile. Un calo che si riflette sui mercati internazionali. Il petrolio chiude in calo a New York, con le ...(ANSA) - NEW YORK, 29 SET - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1% a 90,79 dollari al barile. (ANSA).