Il parlamento spagnolo non ha dato la fiducia ad Alberto Núñez Feijóo | di nuovo

(Di venerdì 29 settembre 2023) Per la seconda volta: non sarà il leader del Partito Popolare a diventare primo ministro, ora l'incarico verràa Pedro Sánchez

Per la seconda volta: non sarà il leader del Partito Popolare a diventare primo ministro, ora l'incarico verrà dato a Pedro Sánchez

Il Congressoha negato definitivamente la fiducia al leader del Partito Popolare Alberto Nunez Feijòo ...ha vinto le elezioni lo scorso 23 luglio ma che non aveva la maggioranza in, ...Il Congresso dei deputatiha negato in via definitiva la fiducia al leader del Partito popolare , Alberto Nuñez Feijòo , incaricato dal re Felipe VI di formare un governo dopo il "pareggio" alle elezioni generali del ...

Il parlamento spagnolo respinge la candidatura a premier di Feijóo Internazionale

Núñez Feijóo non ottiene la fiducia del parlamento spagnolo ... EURACTIV Italia

Per la seconda volta: non sarà il leader del Partito Popolare a diventare primo ministro, ora l'incarico verrà dato a Pedro Sánchez ...“Amnistia, sì o no Referendum, sì o no Io dico no. E lei signor Sánchez”. Di fronte alla Camera riunita per la seconda volta per decidere sulla fiducia, il popolare Alberto Núñez Feijóo ha ...