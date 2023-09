Il padre di ChatGPT ha cambiato idea sulla necessità di regole ferree sull’AI

(Di venerdì 29 settembre 2023) Incoerenze artificiale. Anzi, naturalissima. Per molti mesi, Sam Altman – CEO di OpenAI e “” di– si era legato alla lunga lista di personalità imprenditoriali e scientifiche che avevano avanzato la richiesta di una legislazione universale per mettere dei paletti all’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Si parlava di mitigare i rischi per l’essere umano, partendo dai criteri etici fino ad arrivare a quelli più concreti (come l’AI utilizzata come strumento di distruzione di massa). Questa posizione, però, sembra essere il passato: il presente e il futuro, infatti, ci racconta di un ancor giovane imprenditore alle prese con un cambio repentino di idee. LEGGI ANCHE > Dal passato al presente: orapotrà effettuare ricerche “in tempo reale” Mentre le sue “creature” proseguono nello sviluppo (funzionale e ...

Sam Altman , ildi, ha avviato una trattativa con sir Jony Ive , che dopo aver lasciato l'azienda con la mela nel 2019 ha creato la LoveFrom, e Masayoshi Son della giapponese Softbank ...Sam Altman è considerato "ildi". Nel 2015 ha co - fondato OpenAI, un laboratorio di ricerca di intelligenza artificiale. Da società no - profit, Altman l'ha trasformata in un business ...

Io è un altro: chi è e cosa pensa Sam Altman, il padre di ChatGPT la Repubblica

ChatGPT, credibilità, artifici e molti tribunali Il Manifesto

Nel passato recente, Sam Altman aveva chiesto a gran voce un pacchetto legislativo ben strutturato. Ora sembra aver deciso di non voler obblighi profondi ...OpenAI, Jony Ive e Softbank sarebbero in trattative avanzate per realizzare un nuovo modello di smartphone basato sull'IA ...