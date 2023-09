Il Negroni che non ti aspetti in tre ricette spaziali

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ilval bene una settimana dedicata, che dal 18 al 24 settembre ha coinvolto oltre 12.000 bar e ristoranti di tutto il mondo per una maratona alcolica che ha incluso grandi classici, innovazioni più o meno ardite, abbinamenti in cucina. Tra gli eventi italiani più curiosi: quello di Malfy, domenica scorsa, che a conclusione dellaweek ha addirittura coinvolto il Conte Camilloin persona (1868-1934) - che nel 1919 chiese al barista del Caffè Giacosa di Firenze Fosco Scarselli un nuovo cocktail, oggi il più bevuto al mondo - riportato in vita dall'intelligenza artificiale: grazie a un software che sovrappone i tratti facciali del personaggio storico al volto di un attore, poco distante, l'illustre nobile toscano - nipote del poeta Walter Savage Landor - è apparso a Milano in piazza Alvar Aalto, su uno schermo, ...