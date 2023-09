Il Nagorno Karabakh non esisterà più

(Di venerdì 29 settembre 2023) Una giornalista della televisione armena Tv5 scoppia a piangere: legge la notizia che è appena arrivata, non riesce a finire le frasi, interrompe tra i singhiozzi l’annuncio ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

«Nei prossimi giorni non rimarranno armeni nel Nagorno-Karabakh », ha dichiarato il premier armeno, Nikol Pashinyan, ieri. Alla frontiera l’afflusso ...

- - > Il grande esodo degli armeni ha più che dimezzato la popolazione del- Ansa . "Stepanakert addio". Il capoluogo dell'enclave armena dell'Azerbaigian non sarà più capitale di uno Stato che non c'è. L'annuncio del presidente Samvel Shakhramanian ...L'autoproclamata Repubblica dell'Artsakh che ha governato ilper oltre tre decenni ha annunciato che entro la fine di quest'anno tutti i suoi organi e le sue istituzioni chiuderanno definitivamente i battenti. Una brusca svolta dettata dal ...

Separatisti, scioglieremo la Repubblica del Nagorno-Karabakh Agenzia ANSA

Che cosa sta succedendo nel Nagorno-Karabakh. Podcast Corriere della Sera

Da ascoltare Nel Nagorno-Karabakh è riesploso il conflitto, che sta portando all’esodo di decine di migliaia di persone. È un’altra delle tante ricadute della guerra in Ucraina, come racconta Francesc ...L'esodo di questi giorni rappresenta l'epilogo di una storia che sarebbe potuta finire diversamente se la comunità internazionale avesse esercitato più pressioni sull’Azerbaigian per accettare garanzi ...