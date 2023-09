Il Monza ricorda Berlusconi nel giorno del compleanno | “Tanti auguri al nostro Presidente Per sempre con noi”

Paolo Scaroni , Presidente rossonero, sarà in tribuna all'U-Power Stadium stasera per Monza-Milan , prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi

I top e flop del. Di Gregorio 6,5: Una parata provvidenziale su Orsolini che aveva tirato da ... Colpani 6,5: La trivela per Dany Motail miglior Quaresma, e non certamente quello ...... raramente infatti siuna sequenza di vittorie clamorose di questo calibro per una squadra ... A domani per le ultime 3 partite a chiusura della 6a giornata, con- Bologna , Frosinone ...

Monza: "E se tornassimo a fare grandi concerti al Parco" Il Cittadino di Monza e Brianza

Monza ricorda Don Pino Puglisi a trent’anni dalla sua uccisione MBNews

Silvano Lissoni, storica figura dello Sport Club Mobili Lissone, ricorda con affetto l'episodio del maialino come premio a un traguardo volante offerto dall'allora presidente nel 1970. Racconta anche ...All'U-Power Stadium partita non entusiasmante. Una rete annullata a testa, Dany Mota nel primo tempo e Ferguson nel secondo, poco altro. I biancorossi, poco efficaci in zona offensiva, salgono a sei p ...