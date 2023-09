Il meglio e il peggio di ieri 28 Settembre al GF 2023 | le news dell’ultima ora

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il 28, su Canale 5, è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello. Come sempre, la rubrica Ile ildi è pronta a evidenziare gli accadimenti più importanti della serata con particolare attenzione verso leora. Le incomprensioni stanno diventando sempre più marcate. In particolare, Beatrice Luzzi non smette di essere al centro delle critiche. A Massimiliano Varese, ancora protagonista indiscusso, è stato chiesto di confrontarsi con l’attrice. Letizia ha ricevuto una dolce sorpresa e, durante, le Nomination, Valentina Modini ha avuto una reazione inaspettata. Potrebbe interessarti: Ecco come guardare la replicapuntata del GF. Grande Fratello, ...