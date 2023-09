Il finto “stupore” di noi fan

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 29 settembre 2023) Qualche mese fa, quando si seppe che la WWE sarebbe stata acquisita da un nuovo marchio, subito si diffuse un certo panico riguardo la sorte dei wrestler. Il timore che attanagliò il cuore di molti era che sarebbero arrivati licenziamenti in massa, che avrebbero inevitabilmente coinvolto anche qualche nostro preferito. Tuttavia, per tanti che temevano questa eventualità, si sollevarono tanti altri a sostenere che questo non sarebbe mai successo, perché “squadra che vince non si cambia mai”. Io restai scettico sin dall’inizio, perché se è vero che la squadra che vince non si cambia e che di certo tra i licenziati non avrebbe figurato un Roman Reigns qualunque, è pur vero che i “panchinari” non sarebbero stati così al sicuro come tutti gli altri. Infatti, fino a qualche giorno fa, la “nuova” WWE ha deciso di mandare a casa molti lottatori (più di quanti ci si immaginava). ...