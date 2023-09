Il dolore di Castelfiorentino per Klodiana | mazzi di fiori davanti alla sua casa

(Di venerdì 29 settembre 2023) Una comunità sconvolta per la morte della 35enne, uccisa in strada a colpi di pistola. Proclamato lutto cittadino e indetta una fiaccolata

Una comunità sconvolta per la morte della 35enne, uccisa in strada a colpi di pistola. Proclamato lutto cittadino e indetta una fiaccolata, orrore all'ora di cena in via Galvani: l'uomo è fuggito a bordo di una Golf grigia. L'assassinio è avvenuto dopo l'ennesima lite. In strada ildei figli sotto choc

Il dolore di Castelfiorentino per Klodiana: mazzi di fiori davanti alla ... LA NAZIONE

Castelfiorentino, mamma di 37 anni uccisa per strada a colpi di ... Il Tirreno

L’intera città si unisce nel dolore e nella tristezza per le giovani anime perse in questo tragico incidente stradale. Le loro famiglie e amici sono stati avvolti dall’abbraccio della comunità e dalle ...Una comunità sconvolta per la morte della 35enne, uccisa in strada a colpi di pistola. Proclamato lutto cittadino e indetta una fiaccolata ...