Il centrodestra intitola a Berlusconi il belvedere di Palazzo Lombardia Il fratello | “Contro di lui persecuzioni incredibili FI? Non ci stacchiamo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dalla persecuzione giudiziaria alle vittorie con il Milan. La cerimonia dizione deldialla memoria di Silviodiventa l’occasione per ildi ritornare sui vecchi “cavalli di battaglia” del Cavaliere. Al 39esimo piano del grattacielo ci sono gli amici di sempre, Adriano Galliani e Fedele Confalonieri e i membri della famiglia. IlPaolo ricorda la “sua discesa in campo per non voler consegnare l’Italia alla sinistra sacrificando la sua attività imprenditoriale e guadagnandosi tutte le”. E sul futuro del partito preannuncia che “è impensabile che noi come famiglia ce ne, mentre una partecipazione diretta la ritengo molto più improbabile”. E poi ...