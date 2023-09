Il castello delle cerimonie su Real Time | il matrimonio di Luca e Mario

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 29 settembre 2023) La quarta puntata della settima stagione de Ilè andata in onda venerdì 29 settembre 2023 in seconda serata su(canale 31 DTT). La puntata è stata dedicata ai festeggiamenti per ildisono due parrucchieri napoletani che si sono conosciuti al lavoro, e non immediatamente ma col tempo è sbocciato l’amore. Sono andati prima a convivere e poi si sono decisi al grande passo. Per le loro nozze hanno una serie di richieste molto particolari… e naturalmente a officiare ci sarà Donna Imma. Il– Dove vederlo Qui trovate l’indicepuntate e dove rivedere tutti ...