Il bivio di Giorgia | macroniana o salviniana?

(Di venerdì 29 settembre 2023) Contare di più in Europa per rafforzare il proprio governo in Italia. Mettendo a tacere tanto le opposizioni quanto quella parte della maggioranza che punta a sottrarle voti e potere. Per affrancarsi poi come uno dei capisaldi della politica di Bruxelles dei prossimi anni. Anche a costo di stravolgere i pilastri delle alleanze – nazionali e non solo – del centrodestra.E’ questo il pensiero che accompagna la presidente del consiglioMeloni in queste ore, impegnata a Malta per il vertice delle nazioni del Mediterraneo e con l’agenda di governo aperta perennemente alla voce immigrazione. La scelta di Meloni in vista delle Europee e l’incontro con Macron È un pensiero, quello della premier italiana, che ha iniziato a prendere forma e contorni dopo il colloquio di martedì scorso a Palazzo Chigi con il presidente francese Emmanuel Macron, a Roma per il ...