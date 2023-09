(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLunedì 2alle ore 11:00 si terrà la cerimonia di riapertura delConlusus. Il programma prevede l’intervento di Eduardo Cicelyn sulla genesi dell’opera e a seguire gli interventi del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Alla cerimonia sarà presente anche l’artista Mimmo Paladino. Alle 19:30, sempre in vico Noce, sarà inveceto loadiacente. Il programma prevede gli interventi degli architetti Simona De Filippo (Rup dell’UTC del Comune di Benevento) e Laura Lampugnale (capogruppo RTP progettisti) e le conclusioni del sindaco Clemente Mastella. Seguirà il concerto del Conservatorio di musica Nicola Sala di Benevento presso ...

San Marco Evangelista. Dopo la pausa estiva ritornano gli appuntamenti al Polo Fieristico A1Expò , in Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista ...

Tempo di lettura: < 1 minutoA partire dalle ore 7:00 di domenica 1° ottobre verrà riaperto in via provvisoria il ponte sul torrente San Nicola ...

Da lunedì 2al pubblico lo Sportello Forestale attivo presso la sede dell'Unione Montana Valle Varaita, in piazza Guglielmo Marconi 5 a Frassino: sarà aperto al lunedì in orario 8.30 - 12.30 fino ...... anche legali, si rendono quindi necessari per il futuro del Brancaleone: "Entro inizio... Il 15 gennaio 2019, dopo varie pressioni, le chiavi tornano all'associazione e il Brancaleone. ...

Il 2 ottobre riapre l'Hortus Conclusus e si inaugura lo Spazio Eventi ... Comune di Benevento

Dal 1° ottobre riapre il ponte San Nicola con il senso unico alternato ... Comune di Benevento

Dopo i 400 ingressi registrati durante le Giornate Europee del Patrimonio, la Soprintendenza Speciale di Roma riapre la Piramide di Caio Cestio ogni domenica di ottobre con visite guidate gratuite.È stato il Senato della Repubblica a ospitare lo scorso 27 settembre la presentazione ufficiale del 40° Rally Città di Bassano in programma i prossimi 13-14 ottobre, con validità di Campionato Italian ...