I riders di Uber Eats vanno riassunti. Sentenza durissima del tribunale di Milano

(Di venerdì 29 settembre 2023) La decisione del Tribunale di Milano sul casoha una portata storica: raramente una decisione ha cambiato, in un solo colpo, il destino di così tanti lavoratori e forse di un intero settore produttivo.nei mesi scorsi ha annunciato l’intenzione di abbandonare il mercato italiano e, come naturale conseguenza di questa scelta, ha risolto le migliaia di contratti di collaborazione che intratteneva con i propri rider. Questi rider non erano inquadrati come lavoratori dipendenti e, quindi, la Società non ha seguito le procedure che avrebbe, invece, dovuto applicare se lo fossero stati qualificati come subordinati: al posto di complicate e lunghe discussioni con il sindacato, ha potuto interrompere i rapporti di collaborazione mandando semplicemente una lettera. Il Tribunale di Milano, all’interno di ...

A Milan tribunal ordered Uber Eats Italy Thursday reverse this summer's lay-off of 4,000 riders, condemning the platform for failing to properly consult trade unions, the unions said.I licenziamenti sono "illegittimi". E quindi, conseguenza naturale, vanno "revocati". Giovedì il tribunale di Milano ha condannato per condotta anti sindacale Uber Eats Italy per aver omesso di attuar ...