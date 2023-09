(Di venerdì 29 settembre 2023) Hanno conquistato gli spettatori dell’Songcon Like an Animal e adesso sono tornati con un nuovo singolo. Isono però solo all’inizio del loro percorso musicale e puntano in alto. E nel frattempo, pensano già ai prossimi live che partiranno molto presto. Isono un gruppo di amici ancora prima che colleghi, che condividono la stessa passione per la musica. Assecondando le loro influenze musicali sono riusciti ad affermarsi con uno proprio stile, diventato la carta vincente del loro successo. E anche se il loro percorso è appena iniziato, i loro progetti sono molto ambiziosi. L’intervista ufficiale ai, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagIl gruppo nasce nel 2006, ma nel tempo ha subito ...

Non ho visto iall'altezza dell'Eurovision, molto scarna anche la scenografia. Nulla di nuovo, non mi sembravano così potenti. Ovviamente Mara ci rimane male perché abbiamo un rapporto ...Per fortuna a scaldare l'atmosfera ci pensa San Marino rappresentati dagli italianissimiche all'Eurovision hanno portato Like an animal. Al termine dell'esibizione, che è stata una vera ...

I Piqued Jacks dopo gli Eurovision: “Il contest ci ha lasciato tanto” Velvet Mag

TRACK: Piqued Jacks – Color Shades IndieForBunnies

Venerdì 6 e sabato 7 ottobre si terrà a Cavriglia la 37a edizione di ArezzoWave Love Contest & Festival. ArezzoWave è da decenni un punto fermo nella storia della musica italiana, sia come festival tr ...Cricketer Will Jacks' career and relationship with globetrotter and philanthropist Ana Brumwell sparks public interest.