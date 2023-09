I pazienti malnutriti sono più a rischio

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 settembre 2023) La malnutrizione neioncologici - causata sia dalla malattia che dal suo trattamento - è un problema che colpisce tra il 30 e il 50% delle persone affette da tumore. Istituzioni, esperti e associazioni siquindi confrontate ieri, 28 settembre, nel corso dell'incontro «Screening precoce e supporto nutrizionale del paziente oncologico: a che punto siamo? - Associazionie Società Scientifiche manifestano l'urgenza dell'integrazione dei Supplementi Nutrizionali Orali nei percorsi di cura oncologici». Il confronto, che al centro ha avuto il tema della nutrizione clinica in Italia, è stato promosso dalla presidente dell'Intergruppo Parlamentare Oncologia: Prevenzione, Ricerca e Innovazione, Tilde Minasi. «L'equità dell'accesso ai supplementi nutrizionali orali (Ons) per tutti ioncologici in ...