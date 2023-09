I medici mi hanno salvato Fedez | un altro dramma | l' emorragia interna

(Di venerdì 29 settembre 2023)si trova ricoverato in chirurgia, dopo essere arrivato ieri - giovedì 28 settembre - al Pronto Soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano. L'indiscrezione arriva dall'Adnkronos, dopo che il rientro improvviso di Chiara Ferragni dalla Fashion Week di Parigi aveva acceso i riflettori sulle condizioni di salute del marito. Intanto dallo staff dell'imprenditrice digitale le bocche rimangono sigillate: “Non abbiamo alcuna dichiarazione ufficiale da rilasciare su Chiara e Federico”. In serata ci ha pensato direttamentea spiegare come stanno le cose: "Intanto grazie per tutti i messaggi che i state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti". "Purtroppo - ha spiegato - attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che micausato un'. ...

Il boss Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile : il boss è in grave condizioni , ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila. ...

...garantire ai pazienti con schisi in tutto il mondo le cure essenziali e chirurgiche di cui... e dalla dott.ssa Angela Rezzonico, Coordinatore della logopedia - guiderà iospiti del ...Le cure in ospedale Il rapper conferma di essere dovuto andare in ospedale e spiega come sta ora: "Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che micausato un'emorragia ...

Ha sempre nausea e mal di pancia, i medici gli trovano centinai di ... Fanpage.it

Fedez ricoverato per emorragia interna: "I medici mi hanno salvato ... Dire

In foto: Enrico Tirri, Direttore dell’Unità Operativa di Reumatologia dell’Ospedale San Giovanni Bosco e dell’Ospedale del Mare Strumenti diagnostici all’avanguardia come la biopsia sinoviale e terapi ...Dopo una giornata con il fiato sospeso, fatta di conferme e smentite, Fedez ha pubblicato una storia sul suo account Instagram in cui si fa chiarezza sulle sue condizioni di salute: “Intanto grazie ...