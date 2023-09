I figli di Berlusconi sul futuro di Forza Italia | lettera decisiva al partito azzuro

(Di venerdì 29 settembre 2023) «Carissimi, Silvioper noi è stato il padre migliore che si potesse desiderare. Per voi il fondatore, la guida politica. Per tanti un grande imprenditore. Per moltissimi, semplicemente, Silvio...». Questo l'incipit dellascritta daidiletta dal segretario nazionale di, Antonio Tajani, sul palco di Paestum, dove si è riunito ilr. «C'è un denominatore comune - sottolineano Marina, Pier Silvio, Eleonora, Barbara e Luigi - in tutto quello cheè stato nella sua vita: l'amore. Amore per la sua famiglia. Amore per le sue imprese. Amore per l'. Amore per la libertà. FI ha incarnato proprio la sua viscerale spinta per la libertà. Oggi ...

Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, aprendo i lavori della festa nazionale in corso a Paestum, ha letto una lettera "di incoraggiamento" ricevuta daidi Silvio. "La nostra famiglia - dicono - è al vostro fianco in nome dell'amore che ci legherà per sempre al nostro papà e nel rispetto di tutto ciò per cui ha combattuto. Il suo ...Non ci saranno i, riuniti a Milano per intitolargli un belvedere in regione Lombardia "Amore ... È ilDay , il giorno in cui l'ex premier avrebbe compiuto 87 anni e in cui Forza Italia ...

Domani Berlusconi-Day, famiglia dice no a ologramma Cav Adnkronos

I figli di Berlusconi mandano una lettera all'evento di Fi: La nostra famiglia è al vostro fianco Fanpage.it

Per tanti un grande imprenditore. Per moltissimi, semplicemente, Silvio...». Questo l’incipit della lettera scritta dai figli di Berlusconi letta dal segretario nazionale di Forza Italia, Antonio ...« Dov'è l'ologramma». «È all'ingresso No, non c'è più,l'hanno tolto...». «La verità è che non c'è mai stato...». All'hotel Ariston di Paestum, location scelta da Forza Italia per il B day, tanti ...