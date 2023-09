I Cesaroni | un iconico protagonista della serie su una possibile nuova stagione | “Certamente fa piacere che…”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 29 settembre 2023) Matteo Branciamore, attore noto per aver interpretato il ruolo di Marcone I, si è espresso sulritornofortunatatv. Dopo quasi dieci anni dalla sua fine, lacon protagonisti Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci è tornata in auge grazie alla piattaforma Netflix, che ha recentemente reso disponibili le prime tre stagioni. Per questo motivo, si sta pensando di produrne una, come avvenuto per un’altracult, Un Medico in Famiglia, sulla quale al momento non vi sono ancora certezze. Sulritorno de I, Matteo ha detto la sua in un’intervista rilasciata a TAG24: Una domanda da 100 milioni di dollari. ...