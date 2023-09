I calciatori si fanno di tabacco in polvere sotto le gengive | lo Snus è un’epidemia L’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 settembre 2023) C’erano una volta i ritiri fumosi, le sigarette di Scopigno, il vizio che si dirada nel senso di colpa dell’atleta che non potrebbe. E Balotelli, Zidane, persino Messi, Neymar, Rooney, Buffon, l’immarcabile Radja Nainggolan, Verratti. E Jack Charlton, che fuma tra due allenamenti sul campo del Leeds, nel 1970. E Johan Cruyff, il cui fumo bianco lo accompagnava negli spogliatoi: il fumo è stato per Cruyff quello che fu l’alcol per Best. Si diceva fumasse quattro pacchetti al giorno, è morto nel 2016 per un cancro ai polmoni, a 68 anni. Il calcio e ilhanno cambiato forma al rapporto. Adesso ilnon si fuma più, ora c’è lo. Piccole bustine diessiccato che viene aspirato infilandoseloil labbro superiore, contro le. Pare che sia di gran moda tra ...