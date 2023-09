Hyenas cancellato da SEGA | Addio allo sparatutto Spaziale di Creative Assembly

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 29 settembre 2023) In una mossa sorprendente e deludente per molti appassionati,ha annunciato ufficialmente la cancellazione di, il tanto attesomultiplayer live service sviluppato da. Dopo anni di intenso lavoro sul progetto e una Closed Beta di successo, il titolo non vedrà mai la luce.non uscirà più:cancella il gioco, celebre per i suoi acclamati giochi di Total War e il thriller dell’horror Alien: Isolation, aveva suscitato grande entusiasmo con l’annuncio di. Il gioco prometteva un’esperienza intensa e competitiva, in cui squadre di giocatori si sfidavano per saccheggiare basi spaziali e raggiungere il punto di estrazione, il tutto in ...