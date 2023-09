Hockey ghiaccio | ICE League 2023-2024 | Val Pusteria espugna Bolzano facendo suo il derby

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il venerdì sera della stagione regolare dell’ICEè andato in archivio. In ottica italiana si è disputato ilfrae Val. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. LA CRONACA Alla Sparkasse Arena, sono gli ospiti a partire forte. Nella prima frazione di gara infatti, dopo dieci minuti, Schofield sblocca la situazione per lo 0-1 dei Lupi. Le “Foxes” non reagiscono e sei minuti dopo incassano ancora una rete, questa volta Frycklund, assistito da Morley, che vale lo 0-2. Si va al primo riposo, poi iniziano in successione secondo e terzo periodo, ma le cose, a livello di score, non cambiano, nonostante la partita offra chance da entrambe le parti, sia per riaprire la contesa sia per chiuderla definitivamente. Val ...