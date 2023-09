“Ho avuto un’emorragia | i medici mi hanno salvato la vita” | Fedez conferma di essere ricoverato in ospedale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dopo ore di silenzio social in cui l’unica notizia certa era il ritorno d’urgenza della moglie Chiara Ferragni dalla settimana della moda a Parigi,interviene su Instagram e parla delle sue condizioni di salute. “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti – si legge su una storia scritta su sfondo nero -. Purtroppo attualmente sonoa causa di due ulcere che micausatointerna – continua il messaggio, chele indiscrezioni delle ultime ore secondo cui il cantante sarebbe stato portato in-. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmentela”, aggiunge il ...