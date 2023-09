Highlights Sinner-Evans 6-4 6-72 6-3 | primo turno Atp Pechino 2023 VIDEO

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ilcon glidi, match andato in scena quest’oggi e valido per ildell’ATP di. Esordio con vittoria per il nostro numero uno nel torneo cinese, dove ha sconfitto in tre set Daniel. Una sfida complicata, in cui Jannik non è riuscito a chiudere in due parziali e ha dovuto soffrire molto nella terza e decisiva frazione per venire a capo del suo avversario. SportFace.

SEGUI LA DIRETTA PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Evans scenderanno in campo ... news, approfondimenti,e le parole dei protagonisti (con un focus sui tre italiani) per ...PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Evans scenderanno in campo giovedì 28 oppure ... news, approfondimenti,e le parole dei protagonisti (con un focus sui tre italiani) ...

Live Daniel Evans - Jannik Sinner - ATP, Beijing: Punteggi ... Eurosport IT

US Open, Video - Sinner-Wawrinka, gli highlights: il meglio della ... Eurosport IT

The Italian is one of the most anticipated stars at the ATP 500 in Beijing. On the day dedicated to the media, his coach Simone Vagnozzi released a series of statements regarding his young player ...Jannik Sinner has cooled talk of a rivalry with Carlos Alcaraz, after admitting the two-time Grand Slam champion is a "better player".