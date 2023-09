Gussoni IlMeteo it | “Sarà un inizio di ottobre caldo La fine dell’estate non si vede”

Leggi su notizie

(Di venerdì 29 settembre 2023) Mattia, meteorologo de.it, in esclusiva ai nostri microfoni: “Domani le ultimissime piogge, poi cielo sereno in tutta Italia”. L’autunno è ormai entrato ufficialmente da qualche giorno, ma in Italia le temperature continueranno ad essere estive. La nostra redazione ha contattato Mattia, meteorologo de.it, per fare con lui il punto su quello che sta succedendo del nostro capire e anche per capire cosa aspettarci dal mese di. In Italia l’estate non sembra essere destinata a finire – Notizie.com – © AnsaMattia, è tornata l’estate. “Assolutamente sì. E’ quasi come se fossimo aagosto. E questo tempo ci accompagnerà almeno fino alla prima parte del mese di“. Quindi possiamo dire che ...