Guida per riconoscere i tuoi film n 10 | il nostro podcast | Talk to me | The Creator | Asteroid city

Leggi su screenworld

(Di venerdì 29 settembre 2023) Nuovo appuntamento perper, ildi ScreenWorld che vi aiuta a non perdere la bussola tra le varie proposte cinematografiche in sala e in streaming. Questa settimana l’episodio sarà speciale perché è dedicato esclusivamente aiin sala. Emanuele Rauco parla dell’horrorto me dei fratelli Philippou, che sembrano destinati a grande successo a giudicare l’ottima accoglienza del loro lungometraggio. C’è anche la fantascienza di Gareth Edwards, autore di The, sulla guerra tra umani e robot dotati di intelligenza artificiale. E dulcis in fundo, il controversodi Wes Anderson che ha decisamente diviso la critica. Leggete qui la nostra recensione. Ascolta ...