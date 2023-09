Gravina | «De Laurentiis indagato per falso in bilancio? »Come sistema siamo preoccupati»

(Di venerdì 29 settembre 2023) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato a margine del Consiglio Federale di Aurelio DeperinGabriele, presidente della FIGC, ha parlato a margine del Consiglio Federale di Aurelio De, presidente del Napoli,perin. PAROLE – «Sull’atto specifico non so cosa abbiano verificato e rimango in attesa di comunicazioni formali e ufficiali che in questo momento non ho. Certo mi dispiace perché si possono generare ulteriori tensioni che un campionato così bello e avvincente non meritava.di queste perturbazioni interne, ma abbiamo ...

Paolo Ziliani sul Fatto quotidiano in difesa di Aurelio De Laurentiis e del suo comunicato su Kvaratskhelia che destò scandalo per l’uso del termine ...

Tempo di lettura: < 1 minuto“Sull’atto specifico non so cosa abbiano verificato, non ne ho idea, ho letto quello che hanno letto tutti. Rimango ...

Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato a margine del Consiglio Federale di Aurelio Deindagato per falso in bilancio Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato a margine del Consiglio Federale di Aurelio De, presidente del Napoli, indagato per falso in ......ricchi di clausole e penali come ha insegnato la storia recente tra Spalletti e Deche ha finito per intrecciarsi con il possibile contenzioso Federazione - Mancini. Il presidente...

Gravina: "De Laurentiis indagato Preoccupati e dispiaciuti per il campionato" Corriere dello Sport

De Laurentiis indagato, Gravina: «Siamo preoccupati, fiducia nella Giustizia» Juventus News 24

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a margine del Consiglio Federale di Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a ...Chi la fa l'aspetti. Solamente lo scorso anno, dopo il processo sule plusvalenze fittizie della Juve che portò alla penalizzazione di 15 punti in classifica ai bianconeri, la… Leggi ...