Grande Fratello | sesta puntata | Beatrice Luzzi preferita del pubblico ma con gli inquilini volano stracci | faccia a faccia tra Anita Olivieri e Heidi Baci I nominati sono…

Leggi su isaechia

(Di venerdì 29 settembre 2023) Si è appena conclusa ladella nuova edizione del, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che vede la presenza in studio della giornalista Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista e Rebecca Staffelli in quelle di esperta del web. Ladi questa sera si è aperta con il consueto saluto ai concorrenti da parte di Alfonso, divisi per questa settimana tra la Casa e il tugurio. Subito dopo Alfonso ha voluto parlare condella situazione che sta vivendo all’interno della Casa: l’attrice, infatti, non sembra riuscire ad integrarsi appieno con i suoi compagni, nonostante lei abbia affermato di trovarsi bene con diversi suoi co. Il rapporto tra Massimiliano Varrese e...