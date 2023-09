Grande Fratello | l’opinione di Chia sulla sesta puntata

Leggi su isaechia

(Di venerdì 29 settembre 2023) In questi giorni in Italia ci sono solo due temi che riescono a far scannare la gente senza troppo sforzo: la pesca dell’Esselunga e Beatrice Luzzi. Beatrice che, roscia e placida come la pesca, con quella sorprendente capacità di far scoppiare fegati a nastro sta reggendo l’intera edizione del. Grazie (soprattutto) a lei ladi ieri è stata una GODURIA PAZZESCA. Davvero P A Z Z E S C A. Era da tempo, ormai, che non mi gustavo così una diretta. Che di solito, tra gli imbarazzanti strafalcioni di Alfonso Signorini (che non sa manco con chi sta parlando e, in quei rari casi in cui se lo ricorda, sfodera un tatto degno di un elefante), i momenti strappalacrime (che più che strappare lacrime stracciano i mar*ni) e l’incessante pressing sulle coppiette gradite al conduttore (che dopo 70anni ancora non è uscito ...